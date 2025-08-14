Заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель наблюдательного совета центра "Воин" Юрий Трутнев отметил, что обучать новым технологиям - одна из задач созданного центра

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создал Центр компетенций в сфере применения беспилотных систем для объединения и координации деятельности специалистов. Об этом сообщила пресс-служба центра.

"Центр компетенций образован для объединения и координации деятельности специалистов в области беспилотных технологий, анализа состояния развития отрасли, выработки предложений по развитию и их эффективному применению в образовательной деятельности центра "Воин". - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель наблюдательного совета центра "Воин" Юрий Трутнев отметил, что обучать новым технологиям - одна из задач созданного центра. "Центр "Воин" системно возрождает начальную военную подготовку. Он создан по поручению президента Российской Федерации для того, чтобы делать наших ребят сильнее, а значит, сильнее и нашу страну. Беспилотные летательные аппараты широко используются в различных отраслях экономики, включая сельское хозяйство, доставку грузов и логистику, экологический мониторинг, а также для проведения военных операций: разведки, целеуказания, нанесения ударов по наземным и морским целям. Обучать новым технологиям - одна из задач созданного центра. Для этого повышается уровень квалификации инструкторов, разрабатываются различные программы, повышается уровень подготовки обучающихся", - сказал он.

В рамках работы центра предполагается апробация новых видов беспилотных систем, участие в их разработке и испытаниях, разработке программного обеспечения, методических рекомендаций, пособий и образовательных программ. При подготовке курсантов будут использоваться беспилотные авиационные системы (БАС) мультироторного, самолетного и гибридного типа, наземные дроны, безэкипажные катера, системы РЭБ и РЭР, а также учебные симуляторы.

О центре

Центр "Воин" представлен в 21 регионе России и объединяет около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками спецоперации. Проводятся занятия по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины и военно-спортивные игры. Образовательные программы центра рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 35 лет.