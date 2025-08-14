Вице-президент SuperJob: оценки в дипломе не влияют на трудоустройство

Амир Сараков отметил, что работодатели обращают внимание на талант человека, а не его диплом

МОСКВА,14 августа. /ТАСС/. Наличие отличных оценок в дипломе не влияет на трудоустройство в наши дни. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент по развитию стратегических партнерств SuperJob Амир Сараков.

"Работодатели в наши дни в первую очередь обращают внимание на талант человека, а не на бренд вуза, цвет диплома или даже его наличие", - сказал он.

Красный диплом абсолютно не важен для дальнейшей карьеры, убежден Сараков. "Возможно, в определенных направлениях государственной службы он и понадобится, но цвет диплома работодатель практически никогда не спрашивает", - сказал он.

При этом, по словам собеседника агентства, для работодателя важно только базовое понимание с выпускником какого вуза он столкнулся. "Зачастую у крупных компаний и больших отраслевых работодателей есть портретное представление о своем будущем стажере и сотруднике", - пояснил Сараков.

"Недавно мы встречались с одной консалтинговой компанией, и нам сказали, что у них есть 10 профильных факультетов, выпускников и студентов которых они приглашают к себе. Это представление сложилось у компании со временем и практикой - каким сотрудникам они могут доверять", - заключил он.