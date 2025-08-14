Ученые продолжают наблюдение за парогазовой активностью на вулкане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке завершено, вулканическое дрожание исполина снизилось почти до нуля, сообщил ТАСС директор вулканостанции в Ключах Юрий Демянчук.

"Все последние дни вулкан был закрыт для визуального осмотра, мы следили за его активностью только по приборам. Вчера исполин открылся - я увидел чистейшую и спокойную вершину, без выбросов, также резко упало вулканическое дрожание - почти до нуля, еще вчера оно было 80 микрометров. Можно сказать, что извержение завершено, но сегодня мы начали фиксировать парогазовую активность. Это не всегда говорит об извержении - она может происходить и без него. Продолжаем наблюдение", - сказал ученый.

По его словам, пепел с исполина в последние дни долетал до поселка Ключи, что доставляло немало неудобств местным жителям.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля. 14 августа ученые сообщили об окончании извержения, которое началось в апреле.