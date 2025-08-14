Церемония состоится 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Похороны российского писателя, переводчика и журналиста Евгения Чижова, умершего 11 августа в возрасте 58 лет, состоятся на Долгопрудненском центральном кладбище 15 августа. Об этом ТАСС сообщил его друг, писатель Дмитрий Данилов.

"Похороны писателя Евгения Чижова (Соминского) пройдут в пятницу, 15 августа, на Долгопрудненском центральном кладбище. Отпевание состоится на кладбище в 11:00. <…> В 12:00 - прощание и похороны", - сказал он.

Ранее Данилов сообщил ТАСС о смерти Чижова. В своем Telegram-канале он написал, что Чижов утонул в Балтийском море 11 августа.

Евгений Чижов родился в 1966 году в Москве. Его дебютом в литературе можно считать повесть "Бесконечный праздник", опубликованную в 1997 году в журнале "Соло". Среди его произведений - "Темное прошлое человека будущего", "Персонаж без роли", "Без имени". За один из своих романов "Перевод с подстрочника" Чижов был удостоен премии "Венец" Союза писателей Москвы. Он также был лауреатом премии "Ясная поляна" за роман "Собиратель Рая".