На предприятии уже работают порядка 120 участников спецоперации, завершивших военную службу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции посетили Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в состав концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех"), где ознакомились с выпускаемой продукцией и возможностями трудоустройства. Об этом сообщили в УВЗ.

"Омский завод транспортного машиностроения при содействии регионального фонда "Защитники Отечества" и центра занятости Омской области посетили ветераны специальной военной операции и члены их семей. Гостей познакомили с историей завода, его деятельностью, выпускаемой продукцией и возможностями трудоустройства", - информировали в концерне.

Там напомнили, что ранее между "Омсктрансмашем" и филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" было подписано соглашение о содействии в трудоустройстве ветеранов СВО и членов их семей.

"Фонд активно развивает комплексную систему помощи. Мы предоставляем меры поддержки, вовлекаем ветеранов СВО в спорт и общественную жизнь. Особое внимание мы уделяем помощи с трудоустройством, рассматривая это направление как одно из самых важных. Нам необходимо вернуть ветеранов к жизни и тем условиям, которые существовали до их участия в боевых действиях. Многие наши подопечные испытывают необходимость в самореализации через трудоустройство, и экскурсии на предприятия Омской области помогают им определиться с работой", - сказала руководитель омского филиала фонда Наталья Чайка, слова которой привели в УВЗ.

В свою очередь, директор по персоналу "Омсктрансмаша" Екатерина Нежник сообщила, что на предприятии работают порядка 120 участников спецоперации, завершивших военную службу. Кандидаты из числа участников СВО и членов их семей рассматриваются в приоритетном порядке на вакантные должности. При трудоустройстве на завод они получают ДМС, могут участвовать в льготной ипотечной программе при приобретении жилья в ЖК "Машиностроителей". На базе заводского центра обучения и развития персонала ветераны СВО могут получить рабочие профессии, такие как фрезеровщик, токарь, слесарь-инструментальщик, машинист крана, стропальщик и другие.

Впервые на "Омсктрансмаше" побывал ветеран СВО, участник региональной кадровой программы "Продвижение героев" Вадим Абрамов. "В 2022 году я добровольцем ушел в зону СВО. В 2023 году получил ранение, хотел восстановиться и вернуться на фронт, но по состоянию здоровья был уволен со службы. Рад, что нам представился шанс посмотреть, как работают на оборонном предприятии. Да еще каком! Здесь делают восьмидесятки (танки Т-80 - прим. ТАСС). Я считаю, что это самые лучшие машины в мире - они выдерживают большой процент попаданий, помогают сохранять жизни экипажам. Огромная благодарность коллективу завода за то, что они производят такую надежную технику для нашей страны", - сказал Абрамов.