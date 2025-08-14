Это связано с падением рождаемости

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Рождаемость в Швеции падает. Если тенденция продолжится сегодняшними темпами, это будет означать закрытие каждого десятого детского сада и яслей в течение следующих 10 лет, пишет газета Dagens Nyheter.

По прогнозам, в период с 2024 по 2034 год количество детей дошкольного возраста (с одного до пяти лет) сократится на 43 тыс. Среди прочего, это отразится на дошкольных учреждениях: если прогнозы оправдаются, общее количество закрытых детсадов будет около 800. Одним из следствий этих тенденций станет сокращение персонала дошкольных учреждений.

"Два года назад мы наблюдали первое сокращение в детских возрастных группах, а потом это продолжалось. Сейчас идет уже третий такой год. Таково положение дел. Но мы сосредотачиваемся на закрытии в тех районах, где есть другие дошкольные учреждения, с тем чтобы это не слишком повлияло на родителей", - рассказал заведующий отделом дошкольных учреждений муниципалитета Сундсвалл Микаэль Нильссон Ритлингер.

В 2032 году ожидается уменьшение численности детей в возрастной группе 6-15 лет. Это повлечет за собой закрытие школ.

В 2024 году средний показатель рождаемости в королевстве составил 1,43 ребенка на одну женщину, что является самым низким уровнем за все время статистических наблюдений. В 2014 году он был равен 1,88. Если сегодняшняя ситуация сохранится, то каждое новое поколение будет на 30% меньше поколения родителей. Это, в свою очередь, отразится на благополучии общества, поскольку сократятся объемы рабочей силы и налогов, в то время как расходы на старое поколение останутся прежними.