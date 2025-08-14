Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев предложил сделать первое сентября оплачиваемым выходным днем для родителей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков поддержал инициативу сделать 1 сентября выходным для родителей с сохранением заработной платы.

Ранее первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев предложил сделать первое сентября оплачиваемым выходным днем для родителей.

"Прийти на линейку 1 сентября к своим детям, но при этом, чтобы это засчиталось, как рабочий день, - я это поддерживаю. Я в этом году точно пойду к своей сестре на 1 сентября, и было бы классно, чтобы у всех родителей была возможность провести этот день со своими детьми. Тут вопрос к образовательным учреждениям и школам, чтобы они обеспечили возможность прохода на эти линейки, а в целом я предложение поддерживаю", - сказал он ТАСС.