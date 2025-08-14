В ЛНР число предоставляемых услуг в МФЦ выросло на 27%

Отделения МФЦ предоставляют жителям республики 67 госуслуг, и до конца сентября намерены запустить еще пять

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Число государственных услуг, предоставляемых в отделениях МФЦ в Луганской Народной Республики, в первом полугодии 2025 года выросло на 27%, в сравнении с 2024 годом. Об этом ТАСС сообщил глава учреждения Виталий Седых.

Ранее Седых сообщал ТАСС, что на данный момент отделения МФЦ предоставляют жителям республики 67 госуслуг. Их количество отличается от других субъектов РФ в связи с тем, что "перечень услуг других субъектов Российской Федерации расширен региональными и муниципальными услугами", однако учреждение работает над расширением списка услуг. При этом до конца сентября в МФЦ намерены запустить пять новых госуслуг.

"В 2024 году в отделениях МФЦ предоставлялось 49 государственных услуг. В 2025 году количество услуг, по сравнению с 2024 годом увеличилось на 27 %", - сказал он.

По его словам, самыми популярными услугами в первом полугодии 2024 год стал кадастровый учет, регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), оформление полиса обязательного медицинского страхования, регистрационный учет по месту пребывания, а также оформление СНИЛС. "Анализ данных за аналогичный период 2024 года показывает определенные изменения в структуре спроса на услуги МФЦ. В прошлом году в ТОП-5 входили: кадастровый учет, оформление полиса обязательного медицинского страхования, оформление СНИЛС, выдача справок о размере пенсий, регистрация в ЕСИА. Регистрационный учет по месту пребывания в 2025 году вытеснил из ТОП-5 выдачу справок о размере пенсий. Это может быть связано с изменениями в порядке получения информации о пенсионных выплатах или с увеличением мобильности населения. В целом, кадастровый учет, ТФОМС, СНИЛС и ЕСИА остаются стабильно востребованными услугами, что говорит об их важности для граждан ЛНР", - сообщил Седых.

25 января 2023 года в ЛНР открылись первые девять отделений МФЦ. Тогда они предоставляли пять госуслуг.