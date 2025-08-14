Зеленый "оазис" площадью 1 га за 150 млн рублей появится в центре Екатеринбурга

Проект реализуют в два этапа, первый завершат в октябре 2025 года, второй - к октябрю 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Сквер площадью 1 га будет создан возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге к октябрю 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба российского парфюмерно-косметического ретейлера "Золотое яблоко", который реализует данный проект и направит на создание зеленого "оазиса" порядка 150 млн рублей.

"Возле УрГЭУ будет организовано функциональное пространство, где появятся деревья, цветники, пешеходные и велосипедные дорожки, шезлонги, уличные кресла, скамьи и амфитеатр. Проект реализуют в два этапа, первый завершат в октябре 2025 года, второй - к октябрю 2026 года", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает озеленение из нескольких десятков видов растений, приспособленных к климатическим особенностям региона. При этом, в части сквера крупные кустарники и деревья будут высажены в мобильные вазоны, сообщили в пресс-службе, пояснив, что подобное решение позволит сохранить доступ к подземным коммуникациям для городских служб, а масштаб озеленения создаст эффект зеленого коридора.

"Место для сквера выбрано не случайно: УрГЭУ находится неподалеку от головного офиса "Золотого яблока", здесь учились многие сотрудники компании. Строительство сквера - один из способов сказать спасибо городу, где родилась и выросла наша компания", - сказал сооснователь "Золотого яблока" Иван Кузовлев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в рамках проекта в Екатеринбурге впервые будет внедрена система автоматического полива в общественном сквере. Помимо этого, после завершения проекта ретейлер профинансирует профессиональный уход за сквером в течение 2 лет.

"Компания не только преображает пространство вокруг УрГЭУ, но и подтвердила свое участие в благоустройстве пешеходной улицы Вайнера в Екатеринбурге. Надеюсь, скоро мы сможем прогуляться по новым локациям", - сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, чьи слова приводит пресс-служба.