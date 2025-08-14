В Челябинске на международном фестивале покажут фильмы о событиях в Донбассе

Проект VR-фильмов о военных действиях представят в рамках параллельной программы фестиваля документального кино

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Уникальный проект показов VR-фильмов о военных действиях в Донбассе представят в рамках параллельной программы Международного фестиваля документального кино "RT. Док: Время наших героев", который будет проходить в Челябинске с 4 по 6 сентября. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"С 4 по 6 сентября в Челябинской области состоится Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время наших героев", где в параллельной программе будет представлен уникальный проект массовых показов VR-фильмов о войне в Донбассе. VR-проект разработан военкорами студии "Добро и зло". Технологии позволяют максимально погрузиться в происходящее, создавая эффект полного присутствия, зритель не просто наблюдает за событиями, а становится их частью, переживая каждую эмоцию и каждое мгновение", - сказали в оргкомитете.

Там добавили, что в основную программу фестиваля войдут 14 лент о Донбассе (три ленты будут показывать впервые). В деловой программе состоятся панельные дискуссии с участием бойцов, военкоров, создателей фильмов, артистов, политиков и общественных деятелей. Фестиваль станет платформой для обсуждения важнейших тем, связанных с героями специальной военной операции.

По информации оргкомитета, в Челябинске фестиваль будет проходить в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Также показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей области. Мероприятие организовано при личной поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных.

На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В Москве фестиваль состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы, он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.

