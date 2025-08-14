На Камчатке инспекторы не нашли критических дефектов в домах после землетрясения

Просадок или отклонений зданий специалистами государственной жилищной инспекции не выявлено

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Инспекторы ГЖИ осмотрели дома по обращениям жителей в столице Камчатки после сейсмособытия. По итогам визуального осмотра критических дефектов и наличия деформации несущих конструкций не обнаружено, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"По публикациям в СМИ государственная жилищная инспекция провела ряд внеплановых осмотров жилого фонда города Петропавловска-Камчатского. В ходе осмотров повреждений несущих конструкций или других элементов зданий не обнаружено, просадок или отклонений от горизонтали не выявлено", - рассказали в правительстве Камчатки.

Уточняется, что специалисты инспекции также осмотрели фасады зданий, лестничных клеток, в некоторых домах были проведены обследования квартир по просьбам граждан, проживающих в этих домах. Управляющим компаниям будет рекомендовано произвести установку деформационных маячков.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.