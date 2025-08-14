Он был одним из основателей Российско-Американской компании, занимавшейся освоением Аляски в начале XIX века

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Жители Красноярска возложили цветы к памятнику одного из основателей Российско-Американской компании (РАК), занимавшейся освоением Аляски в начале XIX века, Николаю Резанову (1764-1807), передает корреспондент ТАСС.

"Это как раз очень символично перед саммитом на Аляске. Известно, что именно Резанов договорился доставить жителям Аляски необходимые продукты, он должен был проводить учет местного населения. Если бы не трагическая его гибель в Красноярске, он бы еще многое сделал", - сказала участница возложения цветов Наталья Веснянко, отметив, что возложение цветов - это акт уважения к русскому дипломату.

Резанов - участник первой отечественной кругосветной экспедиции, глава дипломатической миссии в Японии и уполномоченный РАК. В 1807 году после неожиданной болезни Резанов умер в Красноярске, где и был захоронен. В 2007 году в Красноярске на площади перед большим концертным залом был установлен памятник Резанову.

В находящимся неподалеку от памятника пароходе-музее "Св. Николай" работает выставка, посвященная дипломату, которая, по словам заведующей музеем Анастасии Матвеенко, единственная в России. "Несмотря на то, что Резанов долгое время жил в Иркутске, там нет никаких свидетельств о нем. В нашей экспозиции около 15 экспонатов. В частности, есть русско-японский словарь, который составил Резанов, предметы, связанные с Марией Аргуэльо (Кончита), а также горсть земли с ее могилы в Америке", - пояснила Матвеенко.

По ее словам, Резанов был захоронен возле Воскресенского собора в центре Красноярска. После разрушения собора в середине 1950-х годов могила Резанова была утерена. В начале 2000-х условная могила командора была воссоздана на Троицком кладбище. Именно на это место в 2000 году делегация из США привезла горсть земли с могилы возлюбленной Резанова американки испанского происхождения Марии Аргуэльо. Историю их любви описал в своей поэме "Авось" поэт Андрей Вознесенский.