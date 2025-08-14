Председатель правительства РФ поручил уточнить распределение бюджета между этапами реконструкции дороги Благовещенск - Бибиково, которая связывает административный центр с международным аэропортом

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал несколько поручений, касающихся дорожной, медицинской и образовательной инфраструктуры в Амурской, Омской областях и Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Задачи по развитию дорожной, медицинской и образовательной инфраструктуры ряда регионов нашли отражение в перечне поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Она состоялась 21-28 июля 2025 года", - указано в сообщении.

Так, Мишустин поручил уточнить распределение бюджета между этапами реконструкции дороги Благовещенск - Бибиково, которая связывает административный центр с международным аэропортом. "Председатель правительства поручил Минтрансу и Минфину рассмотреть вопрос об уточнении распределения бюджетных средств между этапами реконструкции этой дороги [Благовещенск - Бибиково]. Задача должна быть выполнена в срок до 2 марта 2026 года", - сообщила пресс-служба. Проект предусматривает расширение трассы до четырех полос и разделение потоков, а также комплексную модернизацию инженерных сетей.

Глава кабмина также поручил Минздраву, Минстрою и Минфину вместе с правительством Амурской области "обеспечить опережающее финансирование строительства клиники кардиохирургии им. Я. П. Кулика на 75 коек в Благовещенске" до 1 декабря 2025 года. А в Омской области Мишустин поставил задачи по развитию медицинской и образовательной инфраструктуры. Так, Минздрав и Минфин должны выделить 300 млн рублей на открытие поликлиники областного госпиталя для ветеранов войн до 31 марта 2026 года.

Помимо этого, Мишустин по итогам встречи со студентами и преподавателями Омского государственного университета "поручил Минобрнауки обеспечить выделение в 2025 году целевой субсидии в размере 214,8 млн рублей на оснащение главного учебного корпуса университета". Это же ведомство также должно выделить 865,6 млн рублей на капитальный ремонт двух университетских общежитий.

Премьер-министр также дал поручение по работе над созданием перинатального центра в Республике Алтай. "Глава кабмина поручил Минздраву, Минстрою и Минфину проработать возможность включения республиканского перинатального центра в перечень объектов, строительство которых планируется вести за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.