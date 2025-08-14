Планируется сохранить как можно больше от первоначальной конструкции, рассказал настоятель храма отец Симеон

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 14 августа. /ТАСС/. Проект реставрации православной церкви Святого Николая, которая считается самым старым зданием в Анкоридже (штат Аляска) и прилегающих к нему районах, могут завершить к лету 2026 года. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС настоятель этого храма отец Симеон.

Реставрацию старейшей в, примерно в 50 км к северу от центра Анкориджа. "Это старейшее здание во всем Анкоридже, во всем боро Анкоридж (город и ряд прилегающих к нему районов - прим. ТАСС), - отметил он. - Мы в процессе его полного восстановления". По его словам, "планируется, что строение поднимут, заложат под ним новый фундамент, а потом восстановят его изнутри и стабилизуют". "Я надеюсь, что это будет закончено к следующему лету", - пояснил он, подчеркнув, что планируется сохранить как можно больше от первоначальной конструкции.

По словам настоятеля, согласно имеющимся данным, церковь была построена "в период с 1850 по 1870 годы" у берега реки Кник. К 1897 году деревянное строение по частям перенесли в деревню Эклутна. Анкоридж был основан лишь в 1915 году. Восстановлением ветшающей церкви, по словам отца Симеона, занимаются Православная церковь в Америке и группа активистов, координирующая работу по сохранению важных для православных объектов.

В деревне Эклутна проживают в настоящее время около 70 человек. Многие из них - потомки принявших русское православие представителей коренных народов. Деревня является достопримечательностью, привлекающей множество туристов. На ее территории находится кладбище, где традиции коренных народов сочетаются с православными. На многих могилах установлены как православные кресты, так и небольшие деревянные "домики". В них, как верят представители местных коренных народов, в течение некоторого времени живет душа умершего человека. На кладбище в прошлом хоронили и русских поселенцев, уточнил отец Симеон.

Аляска была открыта в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым, а в 1784 году на остров Кадьяк у южного побережья Аляски прибыла экспедиция иркутского купца Григория Шелихова, которая основала первое поселение Русской Америки - Гавань Трех Святителей. С 1799 по 1867 год Аляска находилась под управлением Российско-американской компании (РАК), административным центром русских владений в Северной Америке был Новоархангельск (ныне Ситка), их общая территория составляла около 1,5 млн кв. км. Границы Русской Америки были закреплены договорами с США (1824) и Британской империей (1825). Аляска была продана США в 1867 году за $7,2 млн.