Также региональный маткапитал на первого ребенка начнут предоставлять без ограничений по возрасту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Новые меры поддержки для семей с детьми введены на Камчатке. Так, например, порядок использования материнского капитала станет гибче: часть средств можно будет направить на нецелевые расходы в рамках ежемесячной выплаты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Будем предоставлять региональный материнский капитал на первого ребенка без ограничений по возрасту, чтобы поддержать каждую маму на Камчатке. Раньше действовало ограничение до 25 лет. Также порядок использования материнского капитала станет гибче. Часть средств можно будет направить на нецелевые расходы в рамках ежемесячной выплаты", - написал губернатор.

По его словам, также в регионе будет введена льгота по освобождению от уплаты транспортного налога для семей, воспитывающих шесть и более детей. "Льгота будет распространяться не на один, а на два автомобиля", - написал глава Камчатки.