Чукотка представит традиции коренных народов севера на выставке "Улица Дальнего Востока"

Пространство основного павильона Чукотки будет разбито на тематические зоны по нескольким направлениям: история, культура, экономика, туризм

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чукотский автономный округ представит на выставке "Улица Дальнего Востока" традиции коренных народов севера, их ремесла и культуру. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя Организационного комитета ВЭФ Юрия Трутнева.

"Чукотский АО познакомит гостей выставки "Улица Дальнего Востока" с традициями коренных народов севера, их ремеслами и культурой. На выставку приедут мастера известной на всю страну "Уэленской косторезной мастерской" и презентуют свои работы, выполненные в традиционных техниках резьбы по клыку. А государственный академический чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон" представит новую концертную программу "Край сильных людей", демонстрирующую богатство и разнообразие чукотской культуры", - говорится в сообщении.

Пространство основного павильона Чукотки будет разбито на тематические зоны по нескольким направлениям: история, культура, экономика, туризм. В этом году посетители павильона смогут с помощью геймпада исследовать наиболее интересные достопримечательности и фестивали региона. Кроме того, консультанты туристско-информационного центра помогут гостям выставки спланировать настоящую поездку на Чукотку. "Наша выставка станет настоящим открытием для гостей форума - здесь каждый сможет познакомиться с уникальной природой Чукотки, самобытной культурой коренных народов севера и возможностями для развития туризма. Мы рады представить проекты, которые открывают новые горизонты для бизнеса и сотрудничества", - сказал губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.

Трутнев отметил, что на выставку "Улица Дальнего Востока" свои работы привезут мастера-косторезы, здесь пройдут выступления творческих коллективов. "Каждый участник Восточного экономического форума сможет прикоснуться к уникальной культуре Чукотки, почувствовать ее красоту", - сказал вице-премьер.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка "Улица Дальнего Востока" будет доступна для участников форума, 7-9 сентября она откроется для всех желающих.