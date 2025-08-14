В забеге в честь 80-летия атомной отрасли поучаствуют студенты из 16 регионов РФ

Вместе с молодежью на старт выйдут представители ключевых отраслевых предприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 200 бойцов Российских студенческих отрядов (РСО) примут участие в Атомном забеге, который проведут в Челябинской области в честь 80-летия атомной отрасли. Вместе с молодежью на старт выйдут представители ключевых отраслевых предприятий, сообщила ТАСС исполняющая обязанности руководителя Челябинского регионального отделения РСО Марина Сазонова.

"В честь 80-летия атомной отрасли состоится спортивное событие - Атомный забег, который впервые проводится на территории всероссийской студенческой стройки "Мирный атом" в городе Озерске. На старт 17 августа выйдут 200 участников РСО из 34 отрядов 16 регионов страны. Вместе с молодежью дистанцию пробегут представители ключевых предприятий отрасли и жители Озерска", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что дистанция составит 3 км. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и привлечение внимания к юбилейной дате. Все участники получат памятные подарки от спонсоров. Победители будут награждены денежными сертификатами.

Всероссийская студенческая стройка "Мирный атом" реализуется на объектах федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Маяк" с 2015 года. Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с населением порядка 80 тыс. человек, его градообразующим предприятием является производственное объединение "Маяк" (входит в ГК "Росатом").

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.