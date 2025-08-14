Мероприятие проведут на русском, английском, китайском и турецком

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Юбилейный международный "Атомный диктант", организованный Росатомом, впервые пройдет сразу на четырех языках в сентябре. Как отмечает пресс-служба госкорпорации, мероприятие, приуроченное к 80-летию отечественной атомной промышленности, пройдет на русском, английском, а также впервые на китайском и турецком языках.

Юбилейный V "Атомный диктант" - ежегодная викторина по истории атомной промышленности, которая проводится в онлайн- и офлайн-форматах на территории России и за рубежом, пройдет с 1 по 14 сентября. Присоединиться к проекту можно онлайн на сайте и на специально организованных площадках.

"Атомный диктант" - международный просветительский проект, ориентированный на популяризацию атомной отрасли и формирование образа доступных естественно-научных знаний. За пять лет участие в диктанте приняли свыше 100 000 человек, при этом только в 2024 году - более 57 тыс. участников из России и других стран. Поддержку оказывают крупные организации, включая Российское общество "Знание", Общественное движение "Народный фронт", Росмолодежь, арт-кластер "Таврида" и НИЯУ МИФИ.