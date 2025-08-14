В некоторых мегаполисах есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Температура осенью 2025 года будет выше климатической нормы во многих крупных городах России. Об этом сообщили журналистам метеорологи "Яндекс погоды".

"Осень 2025 года в городах-миллионниках России будет теплее климатической нормы. А в некоторых мегаполисах даже есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. Например, такое возможно в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное превышение привычных температур может прийтись на ноябрь", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что в Москве эта осень обещает быть жарче, но без повторения значений 2024 года. Сентябрь и октябрь будут теплее нормы и средних показателей последних лет, а ноябрь выделится как самый теплый за последнее десятилетие.

"После необычайно засушливой осени 2024-го многие мегаполисы в 2025 году возвращаются к норме - средним показателям за последние 30 лет. Дождливое "выздоровление" ожидает Москву, Казань, Самару, Уфу, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград и Пермь", - рассказали синоптики "Яндекс погоды".

При этом вероятные даты выпадения первого снега выделяются следующие: на стыке октября и ноября - Красноярск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск; ноябрь - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск; на стыке ноября и декабря - Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар.