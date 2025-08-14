Штрафы для физических лиц могут составить от 10 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Документ, который направлен для заключения в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В законодательстве России отсутствует административная ответственность за травлю, то есть за систематическое унижение чести и достоинства другого человека, в том числе в интернете.

Законопроектом предлагается установить штрафы для физических лиц от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

По мнению авторов инициативы, предлагаемая мера - это "необходимый шаг для эффективной защиты фундаментальных прав граждан на достоинство, психическую неприкосновенность и безопасную среду, в том числе цифровую".

"Реализация законопроекта создаст действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на его ранних стадиях, до наступления тяжких последствий, и будет способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.