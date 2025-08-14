Народный фронт и РЖД передали жителям Суджи помощь на 10,5 млн рублей

Средства были собраны железнодорожниками на фандрайзинговой платформе благотворительного фонда "Почет" при поддержке Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. РЖД и Народный фронт доставили жителям города Суджи Курской области, пострадавшим от обстрелов и боевых действий, гуманитарную помощь на сумму более 10,5 млн рублей. Средства были собраны железнодорожниками на фандрайзинговой платформе благотворительного фонда "Почет" при поддержке Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

Сбор "Поможем Судже!" проходил с марта по июнь. "За короткое время железнодорожники собрали более 10,5 миллиона рублей. На эти средства были закуплены холодильники, стиральные машины, пылесосы, телевизоры, утюги", - сообщили в Народном фронте.

"Получили большую партию гуманитарной помощи от железнодорожников для жителей Суджанского района. Такой запрос был давно, и наши партнеры выполнили его. В ближайшее время вместе с администрацией района мы передадим технику всем нуждающимся", - сказал руководитель исполкома Народного фронта в Курской области Сергей Шумаков.

Перевозку груза в регион организовало АО "РЖД-Логистика". В Курске его приняли и распределили волонтеры Народного фронта. По словам директора ОАО "РЖД" по коммуникациям Юрия Нагорных, в акции приняли участие железнодорожники Якутии, спортсмены клубов "Локомотив", а также волонтеры, которые сотрудничают с Народным фронтом со времени пандемии.

Заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов отметил, что РЖД остаются надежным партнером движения, помогая не только в доставке гуманитарных грузов, но и в транспортировке автомобилей для фронта из самых отдаленных регионов, включая Якутию и Дальний Восток.