МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В "Москвариуме" на ВДНХ поселились 50 голожаберных моллюсков, которых также называют "бабочки" из-за разнообразия форм и расцветок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"В честь юбилея в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" поселились маленькие, но яркие и необычные жители - голожаберные моллюски. Эти красочные морские создания, обитающие преимущественно в теплых морях и океанах, по праву считаются одними из самых удивительных представителей подводного мира. Голожаберных моллюсков называют "бабочками" морских глубин благодаря разнообразию форм и расцветок. Особенную уникальность этим существам придают жабры, расположенные на спине в виде причудливых выростов, создающих неповторимый облик каждого моллюска", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что яркая окраска служит не только украшением, но и важным защитным механизмом, отпугивая хищников. Некоторые представители отряда обладают способностью "заимствовать" стрекательные клетки у съеденных медуз и использовать их для самозащиты.

Посетители смогут увидеть моллюсков в рифовом зале экспозиции в отдельном аквариуме со сказочными домиками-укрытиями.