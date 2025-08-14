Делается это для того, чтобы с информированием населения не было перебоев

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение дублировать всю информацию об атаках со стороны Вооруженных сил Украины в отечественный мессенджер Max. Об этом он сообщил 14 августа в ходе пресс-конференции.

"Сейчас главный источник информации - это наша информация в Telegram-каналах. За сегодняшний день задача Оксаны Вадимовны [Тарантовой - министра общественных коммуникаций Белгородской области] и Сергея Николаевича Третьякова, министра цифрового развития, - продублировать эти Telegram-каналы в новом федеральном мессенджере Max, чтобы у нас не было перебоев", - сказал Гладков.

По словам губернатора, Белгородская область подвергается массированной атаке украинских беспилотников. В четверг утром по гражданскому зданию правительства региона было нанесено несколько ударов БПЛА. "У нас в здании на сегодняшний день никого нет, кроме тех, кто выполняет обязанности в рамках своих должностных полномочий. Если не ошибаюсь, три человека остались", - сказал Гладков.

Также, по его словам, из-за атак БПЛА были выведены люди из здания администрации Белгорода.