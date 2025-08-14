Также для участников организуют "Плов-пати", мастер-классы на экотемы, выступление творческих коллективов и розыгрыш призов на дискотеке под открытым небом

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Самый высокогорный в России экологический субботник "Чистая гора" пройдет на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария) 30 августа. Волонтеры в сопровождении гидов очистят от мусора шесть самых посещаемых туристами локаций курорта, сообщили в институте развития Кавказ. РФ.

"Волонтеры в сопровождении гидов и инструкторов отправятся на склоны горы Эльбрус. Убрать предстоит шесть участков - от Поляны Азау (2 350 м) до станции "Гарабаши" (3 847 м). Экофестиваль "Чистая гора" - самый высокогорный субботник в стране - пройдет на курорте в восьмой", - сообщили в Кавказ. РФ.

Помимо самой акции для участников организуют "Плов-пати", мастер-классы на экотемы, выступление творческих коллективов и розыгрыш призов на дискотеке под открытым небом.

Участникам нужно зарегистрироваться на сайте акции. Организаторы обещают волонтерам бесплатный проезд на канатке, необходимый для уборки инвентарь, экипировку и памятный мерч.

