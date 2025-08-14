Целью проведения открытых испытаний - соревнований БПЛА против систем обнаружения и подавления станет отработка сценариев применения в гражданском и охранном контексте и демонстрация возможностей современных решений радиоэлектронной борьбы и радиотехнического перехвата

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Компания - производитель обнаружителей (детекторов) дронов "Булат" 3mx и Технопарк Санкт-Петербурга на форуме "Беспилотные системы" подписали соглашение о сотрудничестве, частью которого станет проведение соревнований по "умному перехвату" беспилотников. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло.

"Соглашение с Технопарком Санкт-Петербурга открывает для нас новые возможности не только в развитии и продвижении отечественных технологий в области беспилотных авиационных систем и их противодействия, но и в формировании открытой площадки для практических испытаний и соревнований. Совместно мы хотим развивать интерес у молодежи к современным технологиям обнаружения, радиоэлектронной борьбы и беспилотных авиационных систем. Для нас важно, чтобы будущие инженеры, операторы и разработчики имели возможность не только изучать теорию, но и проверять свои навыки на практике. Мы планируем проводить открытые испытания БПЛА против систем обнаружения и подавления, где участники смогут продемонстрировать умение работать в реальных условиях - от сценариев умного перехвата до применения комплексных средств РЭБ. Такие соревнования объединят талантливую молодежь, технологических партнеров и заказчиков, создавая в отрасли необходимый резонанс и стимулируя развитие отечественных решений", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, целью проведения открытых испытаний - соревнований БПЛА против систем обнаружения и подавления станет отработка сценариев применения в гражданском и охранном контексте и демонстрация возможностей современных решений радиоэлектронной борьбы и радиотехнического перехвата.