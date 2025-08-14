Губернатор Санкт-Петербурга поручил сформировать попечительский совет, который займется развитием зоосада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка на историческом месте в центре города, сообщила пресс-служба Смольного. Она предусматривает модернизацию существующих построек разных периодов, что позволит принять новые виды животных и сделать пространство зоосада более комфортным для посетителей.

"Губернатор одобрил концепцию и поручил сформировать попечительский совет, который займется развитием зоопарка под личным руководством главы города", - говорится в сообщении.

Беглов в четверг посетил Ленинградский зоопарк, поздравил его коллектив со 160-летием и передал руководству зоосада сертификат на ремонт павильона для крупных хищников, где обитают в том числе бурые медведи.

Концепция зоосада

В концепции развития зоопарка предложено использовать архитектурные приемы советского периода, чтобы сохранить "ленинградский стиль". Также предполагается внедрение современных элементов и материалов, чтобы пространство зоосада стало более функциональным, разнообразным и привлекательным для посетителей.

"Вы знаете, что наш зоопарк является объектом культурного наследия, поэтому мы не можем позволить себе изменение капитальных строений, генплана. Основной смысл концепции - улучшить условия содержания, модернизировать существующие экспозиционные площади - вольеры, павильоны. <…> Мы не делаем здесь стекло и бетон. Мы здесь делаем уютный наш, добрый городской зоопарк - с отсылкой к истории, но с использованием современных технологий и опираясь на потребности, которые существуют для животных", - пояснил журналистам директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев.

Согласно концепции, которую можно увидеть на стендовой выставке в зоопарке, на месте Жирафятника появится павильон Южной Африки, на месте вольера выдр - вольер пингвинов, на месте павильона для горных козлов - павильон карликового бегемота. "Мы вполне много [видов] животных можем здесь содержать. Упор будет сделан на более мелкие виды, потому что крупных мы не очень можем позволить себе разместить. Думаю, что новая - вторая - территория позволит это все сделать, и появятся долгожданные слоны, бегемоты, носороги", - пояснил Журавлев.

О зоопарке

Зоосад на Петроградской стороне был открыт 14 августа 1865 года супругами Софьей и Юлиусом Гебгардт на основе передвижного зверинца. В государственное владение учреждение перешло после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-1942 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, было решено не переименовывать зоопарк и оставить его старое название - Ленинградский.