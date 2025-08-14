Очаги возгорания на лесных и сельскохозяйственных территориях отметили преимущественно на юге страны

БЕЛГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Посольство России в Албании рекомендовало российским гражданам учитывать сложную пожароопасную обстановку в республике при планировании поездок.

"В последние дни в Албании на фоне рекордно высоких температур обострилась ситуация с природными пожарами. Очаги возгорания разного масштаба на лесных и сельскохозяйственных территориях отмечаются преимущественно на юге страны. Местные власти с привлечением необходимых средств и персонала принимают меры по тушению пожаров", - отмечается в распространенном заявлении посольства.

"Посольство настоятельно рекомендует российским гражданам при планировании поездок в Албанию учитывать данные факторы, быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями", - подчеркнули в посольстве, добавив, что "в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих жизни, следует обращаться по телефону экстренной связи посольства".