БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Власти Белгородской области ожидает получения поддержки на сумму 1,1 млрд рублей для восстановление ущерба сельскохозяйственных предприятий. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"По итогам последней встречи с министром финансов [РФ] Антоном Германовичем [Силуановым], ждем получения 1,1 млрд рублей на восстановление ущерба сельхозпредприятий. 850 млн уже Минсельхозом РФ выделено, ждем еще по остальным 300 млн", - сказал он.

По его словам, единственным большим нерегулированным вопросом является сумма в размере 1,1 млрд рублей на возмещение ущерба для малого и среднего бизнеса. "Крайне принципиальный для нас вопрос, поэтому в этой части ждем решения Правительства Российской Федерации. Надеюсь, что оно будет уже близко", - добавил глава региона.

Белгородские аграрии ожидают, что в этом году урожай зерновых культур будет лучше предыдущего года, сказал Гладков, отвечая на вопрос ТАСС. "От многих параметров зависим: погода, оперативная обстановка. Пока все идет к тому, что урожай будет лучше, чем в том году", - отметил глава региона.