Переливание может потребоваться для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 50 тонн донорской крови и ее компонентов удалось заготовить в Московской области с начала года. Это почти на 2,4 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Донорская кровь необходима для спасения тех, кто попал в беду. Важно, что Подмосковье благодаря донорам полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови. С начала года в регионе заготовили 48,9 тонн крови и ее компонентов, что на 2,4 тонн больше, чем годом ранее", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что переливание крови может потребоваться для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Сдать кровь и ее компоненты доноры могут в головном учреждении - Московском областной центре крови, его филиалах, а также на донорских акциях.

Ранее в министерстве сообщали, что с начала года в Подмосковье около 10 тыс. человек впервые стали донорами.