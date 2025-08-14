В Белгородской области создали группу по контролю качества защитных сооружений

Материалы по любым выявленным нарушениям будут направлены в правоохранительные органы

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Специальная рабочая группа создана в Белгородской области для контроля качества построенных оборонительных сооружений. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Для контроля качества построенных оборонительных сооружений создана специальная рабочая группа, еженедельно проводящая проверки. Материалы по любым выявленным нарушениям технических условий или объемам выполненных работ незамедлительно будут направлены в правоохранительные органы", - сказал он.

По словам главы региона, рабочая группа проверяет физические объемы строительства, в том числе с фото- видеофиксацией, а также финансовую отчетность. "Если есть воровство, никто никого защищать не будет. Но такую оценку может дать только суд, следственные органы", - подчеркнул Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что власти Белгородской области оказывают помощь правоохранительным органам в рамках уголовного делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, в рамках которого арестован вице-губернатор Рустэм Зайнуллин.