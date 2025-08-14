В больницы Подмосковья в 2025 году поступят около 50 операционных столов

Оборудование закупают в рамках реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 230 млн рублей направили в текущем году в Московской области на закупку новых операционных столов для больниц региона. В медучреждения уже поступило 36 единиц оборудования, до конца года будут поставлены еще 11 столов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Операционные столы необходимы для проведения различных хирургических вмешательств. Они позволяют зафиксировать оптимальное положение пациента во время операции. С начала года в больницы Подмосковья поступило 36 единиц такого медоборудования, до конца года поставим еще 11 операционных столов. На их закупку было направлено почти 230 млн рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что новые операционные столы предназначены для 14 больниц Подмосковья, в том числе для Дмитровской, Долгопрудненской, Клинской, Одинцовской и других.

Подчеркивается, что оборудование закупается в рамках реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.