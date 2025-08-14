Участнице конкурса "Мисс Вселенная 2017" было 30 лет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова умерла 12 августа в возрасте 30 лет. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор национального конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

"Ксении действительно не стало 12 августа", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в июле Александрова попала в ДТП в Тверской области. Ее доставили с черепно-мозговой травмой в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Состояние Александровой долго оставалось нестабильным.