Также улучшится транспортная доступность для 300 тыс. жителей региона, отметил губернатор области Андрей Воробьев

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Подмосковный участок Каширского шоссе планируется реконструировать до конца 2026 года. В результате проводимых работ увеличится пропускная способность дороги до 30%, а также улучшится транспортная доступность для 300 тыс. жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Продолжаем реконструкцию Каширского шоссе - при поддержке президента ведем большую работу по развитию Московского транспортного узла. <...> Завершить реконструкцию планируем в конце 2026 года. Пропускная способность Каширки вырастет на 25-30%, выведем транзит из новых ЖК и населенных пунктов - Петровского, Апаринок, Мисайлово, Орлово, Острова, Молоково. Перемены почувствуют более 300 тыс. жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что Каширское шоссе является одним из самых загруженных направлений. В часы пик жители теряют по 1,5-2 часа в пробках, особенно в районе Володарского шоссе. "Мы начали масштабную реконструкцию, чтобы изменить ситуацию", - отметил Воробьев.

Он рассказал, что к настоящему моменту уже завершены два этапа реконструкции дороги: в декабре 2024 года была сдана разворотная эстакада у Апаринок, которая ускорила движение на 10 минут, а в апреле - развязка между Володарским и Каширским шоссе, сократившая время в пути на 30 минут.

"Сейчас строим третий и четвертый этапы: расширим дорогу до шести полос, построим путепровод через А-105 в районе деревни Апаринки и два подземных пешеходных перехода. Также сделаем транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе - длина путепровода над основным ходом Каширского шоссе составит порядка 191 м. Появятся дублеры и развороты, которые свяжут Каширку и Видное, Дыдылдино, Тарычево, а также другие населенные пункты", - отметил Воробьев, добавив, что в результате реконструкции водители смогут экономить в пути экономить до 25 минут.