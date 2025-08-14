Порядка 160 млн рублей вернули в бюджет

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Выявленные при проверке строительства оборонительных сооружений в Белгородской области нарушения на сумму порядка 160 млн рублей возвращены в бюджет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.

"Проверка у нас проходила в несколько этапов. Итоги: мы увидели несколько нарушений - порядка 160 миллионов рублей управление капитального строительства, правительство вернули в федеральный бюджет. Вторая часть - мы увидели достаточно большое количество нарушений со стороны подрядных организаций, которыми была завышена стоимость выполненных работ", - пояснил Гладков.

По его словам, власти обратились к подрядчикам, в том числе через суд, и большая часть этих денег была возвращена.

12 мая в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Белгородской области глава региона обратился к правоохранителям с инициативой об усилении контроля за расходованием бюджетных средств, эффективностью и целевым характером, а также поручил разработать алгоритм проведения таких проверок.

Также Гладков подчеркнул, что за все выявленные финансовые нарушения для должностных лиц предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ. Белгородская область со своей стороны всегда будет оказывать полное содействие правоохранительным органам.