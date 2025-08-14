Технология работает на 90 установленных на улицах города стационарных комплексах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Умные камеры займутся выявлением непристегнутых ремнями безопасности водителей на дорогах Петербурга. Технология работает уже на 90 стационарных комплексах, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

"Системы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга стали еще "умнее". Теперь они способны распознавать и передавать данные об автомобилях, водители которых не пользуются ремнями безопасности", - отмечается в сообщении.

Технология на настоящий момент работает на 90 установленных на улицах города стационарных комплексах. "Умные" камеры проводят анализ изображения и фиксируют отсутствие хорошо видимого ремня безопасности. Собранные данные поступают в базы ГИБДД для дальнейшей обработки наравне с другими нарушениями.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации, установленные на улицах города и фиксирующие соблюдение правил дорожного движения, выявляют 11 видов правонарушений. В их числе превышение скорости, пересечение сплошной линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение или остановка на полосе для маршрутных транспортных средств, пояснил заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Гончаров.

"Выявление в потоке машин непристегнутых водителей - новая возможность, которая позволит нам дисциплинировать водителей и тем самым повысить уровень безопасности всех участников движения на дорогах Северной столицы", - приводятся слова Гончарова.