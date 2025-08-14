В КЧР допобразование получают почти 80% детей

Охват детей допобразованием увеличился, в том числе благодаря федеральному проекту "Успех каждого ребенка", отметил глава региона Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Около 65 тыс. детей в Карачаево-Черкесии (КЧР) охвачены дополнительным образованием в 2025 году. Это почти 80% детского населения республики, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"В текущем году в спортивных секциях, творческих студиях, технических, академических и научно-познавательных кружках системы дополнительного образования занимаются уже почти 65 тыс. детей - это около 80% всего детского населения республики", - говорится в сообщении.

Глава КЧР отметил, что охват детей допобразованием увеличился, в том числе благодаря федеральному проекту "Успех каждого ребенка". Современные центры допобразования открыты во всех районах республики, появилось более 36 общеразвивающих дополнительных и новых программ по художественному, спортивному, патриотическому, театральному и другим направлениям. "За это время создано более 20 тыс. новых мест допобразования, только в прошлом году - свыше 3,5 тыс. Все направления оснащены современным оборудованием, а занятия проходят круглый год", - написал Темрезов.