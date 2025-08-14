Актеры из стран БРИКС+ примут участие в театральной стажировке в Москве

Стажировка пройдет с 25 августа по 3 октября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Программа стажировки InteRussia в сфере театрального искусства примет молодых актеров драматического театра из стран БРИКС+. Организаторами стажировки выступают Фонд поддержки культурной дипломатии им. А. М. Горчакова и российский институт театрального искусства (ГИТИС), сообщил заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Сергей Орлов на пресс-конференции в ТАСС.

"К нам приедет 12 человек, которые будут проходить стажировку. Ядром стран БРИКС мы оставили Бразилию, Китай, Индию и ЮАР, а также добавили к ним Аргентину, Тунис и Мавританию", - рассказал Орлов.

Он также отметил увеличившийся рост заявок на участие в стажировке, сравнивая 2024 и 2025 годы. "В этот раз в два раза больше число заявителей, из-за чего процесс их отбора был достаточно тяжелый. Участникам приходилось показывать жюри творческий этюд через Zoom. Но мы справились, смогли отобрать людей, и скоро к нам приедут 12 актеров, которые погрузятся в культурную программу стажировки", - дополнил Орлов.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил также изменение продолжительности программы. "В прошлом году нам пришла идея пригласить актеров из разных стран и устроить программу стажировки, где молодые артисты попробовали напрямую поработать с русским театром. В этом году мы увеличили программу, продлили ее на 2 недели, что поможет сделать ее более содержательной", - обратил внимание Заславский.

Программа стажировок InteRussia в сфере театрального искусства разработана в Год председательства России в объединении БРИКС. В 2024 году в ней приняли участие представители Аргентины, Бразилии, Индии, Ирана, Китая и ЮАР. По итогам стажировки телеканал Международной медиасети TV BRICS снял документальный фильм "Достойны оваций: новые роли актеров из стран БРИКС+", премьера которого состоялась в нескольких странах.

В 2025 году программа стажировок InteRussia в сфере театрального искусства реализуется совместно с АНО "Международники" и Россотрудничеством.

Она предназначена для специалистов от 21 года до 35 лет - студентов старших курсов театральных школ, киношкол, образовательных учреждений по актерским специальностям и молодых профессиональных актеров. Стажировка пройдет с 25 августа по 3 октября 2025 года.