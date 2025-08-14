Кроме того, в перечень попали более 100 районов области

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Город Одесса и более 100 населенных пунктов Одесской области включены в список территорий, где ведутся или возможны боевые действия. Теперь в административном центре региона может появиться военная администрация, это следует из приказа Министерства общин и территорий Украины.

Согласно документу, кроме Одессы в зону боевых действий теперь входят еще 119 населенных пунктов области, включая Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Раздельнянский, Березовский, Подольский, Одесский и другие районы. По закону о "Правовом режиме военного положения" в Одессе теперь официально может быть назначена городская военная администрация по примеру Сум, Харькова, Николаева и еще ряда прифронтовых городов.

Приказ утвердил министр обороны страны Рустем Умеров. Вице-премьер по вопросам реконструкции и министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подписал документ.