В четырех районах Омской области нет средств на закупку топлива перед зимой

Администрации этих муниципальных образований ввели режим повышенной готовности

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Администрации четырех районов Омской области ввели режим повышенной готовности из-за нехватки средств на закупку топлива перед отопительным сезоном. О соответствующих постановлениях глав муниципалитетов сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на объектах жилищно-коммунального комплекса и объектах жизнеобеспечения населения Полтавского района, обусловленной возможным приостановлением работы котельных теплоснабжающей организацией МУП "Полтавская тепловая компания", в результате большой кредиторской задолженности и невозможности заключения договоров на поставку энергоресурсов, на территории Полтавского района введен режим повышенной готовности", - цитирует пресс-служба постановление главы района.

Аналогичные постановления приняты в Знаменском, Москаленском и Нововаршавском районах. ТАСС запросил комментарий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области. В Полтавском районе проживают 17,8 тыс. человек, в Нововаршавском - около 26 тыс. человек, в Москаленском - 27,8 тыс. человек, в Знаменском - около 13 тыс. человек. Однако значительная часть населения проживает в частных домах и отапливает их индивидуально.