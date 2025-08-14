В Росреестре сообщили, что подобная работа ведется в рамках осуществления федерального государственного контроля в области геодезии и картографии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Росреестр выявил 11 тыс. нарушений правил употребления наименований географических объектов с 2020 года, говорится в сообщении ведомства.

"Росреестр и его территориальные органы с 2020 по 2024 годы выявили 11 тыс. нарушений правил употребления наименований географических объектов в документах, картографических и иных изданиях, на дорожных знаках и указателях. Данная работа проводится в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии", - отмечается в сообщении.

По словам начальника управления государственного геодезического и земельного надзора Юрия Дмитриева, при проверке картографических и иных изданий, документов, нормативных правовых актов, дорожных знаков в 2020 году сотрудники Росреестра и его региональных управлений выявили 2,9 тыс. нарушений, в 2021 году - 4,1 тыс., в 2022 году - 532 нарушения. В 2023 и 2024 годах было выявлено еще 1,6 тыс. и 1,9 тыс. ошибок соответственно.

"Они связаны с ошибочным написанием наименований объектов, которое не соответствовало их написанию в Государственном каталоге географических названий. Чаще всего нарушения выявлялись в наименованиях объектов на дорожных знаках", - объяснил Дмитриев.

При выявлении признаков нарушений законодательства РФ о наименованиях географических объектов инспекторы Росреестра объявляли предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, направляли в уполномоченные органы и организации письма о принятии необходимых мер, а также проводили контрольные мероприятия, выдавали предписания об устранении нарушений и привлекали лиц, нарушивших требования законодательства, к административной ответственности.

Начальник отдела государственного геодезического надзора и лицензирования управления государственного геодезического и земельного надзора Росреестра Светлана Козлова отметила, что все мероприятия направлены на обеспечение охраны наименований географических объектов как составной части исторического и культурного наследия народов РФ. Произвольная замена и употребление искаженных наименований географических объектов не допускаются. Например, с 2020 по 2024 годы во всех регионах страны на дорожных знаках и других указателях были исправлены 800 выявленных нарушений, связанных с употреблением географических названий. Больше всего их было установлено и исправлено в 2020 и 2023 годах - по 212 нарушений.