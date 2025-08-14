В детские сады Подмосковья зачислили около 2,5 тыс. детей участников СВО без очереди

В регионе ведется активная работа по организации мер поддержки бойцам и их семьям

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. детей, чьи родители являются участниками специальной военной операции, зачислили в детские сады Московской области без очереди с начала проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"В частности, без очереди в садик на сегодняшний день зачислено порядка 2,5 тыс. детей. Бесплатно посещают дошкольное учреждение более 10,5 тыс. малышей. Свыше 17 тыс. школьников получают бесплатное горячее питание, более тысячи зачислены на бесплатной основе в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1-6 классов, порядка 9,5 тыс. посещают бесплатно кружки. Кроме того, предусмотрены льготы для студентов колледжей и вузов. Двухразовое питание или компенсация за него предоставляется 842 ребятам", - привели в пресс-службе слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе добавили, что данные по предоставленной помощи приведены с начала проведения СВО. По словам Брынцалова, в регионе ведется активная работа по организации мер поддержки бойцам и их семьям. "Это очень важная работа - и люди, которые заплатили высокую цену за безопасность страны, и их близкие, особенно дети, не должны оставаться без внимания", - подчеркнул он.

Как добавили в региональном парламенте, узнать информацию о предоставляемых льготах и мерах поддержки можно в специальном разделе на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Также можно обратиться в филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Красногорске.