"Устала работать?": как вычислить криптомошенников в приложениях для знакомств и не только

Сегодня в России идет активная борьба с растущими случаями телефонного и онлайн-мошенничества. 13 августа 2025 года частично ограничили звонки в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Кроме того, из последних мероприятий, направленных на борьбу с проблемой, заслуженный юрист России и доктор юридических наук Иван Соловьев в интервью ТАСС называет Федеральный закон от 01.04.2025 №41-ФЗ "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", по которому:

вводится обязательная маркировка звонков от организаций;

служащим Банка России, сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи и иным субъектам запрещается общаться с гражданами через иностранные мессенджеры;

устанавливается запрет на передачу SIM-карт третьим лицам, за исключением членов семьи и близких родственников абонента;

для граждан вводится возможность установления запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи без личного присутствия;

предусмотрены мероприятия по противодействию выдаче наличных без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов.

Другие недавние мероприятия, направленные на решение проблемы: запрет на открытие банковского счета несовершеннолетними от 14 до 18 лет без согласия родителей, возможность для россиян устанавливать самозапрет на получение кредитов.

А с 1 октября 2025 года у граждан РФ появится возможность отправлять жалобы на мошенников через банковские приложения, а ЦБ обяжет все банки принимать от всех граждан обращения по операциям, совершенным под давлением мошенников, в том числе речь идет о внесении наличных на счета мошенников через банкоматы с помощью токенизированных карт. При этом не имеет значения, является жертва мошенников клиентом банка, в котором выпущена такая карта, или нет.

"В последнее время законодательное противодействие мошенничеству стало носить системный характер. Если раньше государство было на несколько шагов позади мошеннических схем и технологий, то сегодня можно смело говорить о том, что в некоторых случаях законодательные предложения могут сработать даже на опережение", — заключает Соловьев.

Мошенничество, связанное с криптовалютой и инвестированием, — самое опасное

Спекуляции на тему криптовалюты, ценных бумаг и других методов инвестирования — один из самых распространенных видов современного мошенничества. Начиная с 2024 года, по словам Ивана Соловьева, обороты этого "бизнеса" выросли до миллиардов долларов. Криптомошенники используют несовершенство современной законодательной системы: распределенность (отсутствие единого законодательного органа, куда можно обратиться с претензией на тему, поскольку вопрос о законодательном регулировании криптовалюты сейчас подвешен) и неизменность (невозможность повернуть транзакцию вспять). Поэтому выявить конечного бенефициара бывает очень трудно, а иногда и вовсе оказывается невозможно. Кроме того, такие мошенники хорошо умеют создавать иллюзию подлинности "товара", вводя в заблуждение потенциальных инвесторов и покупателей. В общем, человек, который не разбирается в теме досконально, легко становится жертвой обмана, да и в большинстве случаев оказывается беззащитен с точки зрения закона.

Кандидат юридических наук, председатель Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры" Александр Карабанов в интервью ТАСС рассказывает, что однажды жертвой криптообмана стала его 16-летняя дочь: через Telegram ей предложили инвестировать накопления, по классической схеме создали иллюзию "игры", вымогая деньги. По этому факту возбудили уголовное дело, и было установлено, что звонки в основном совершались с территории Украины. "Вследствие того, что такие преступники, как правило, пользуются высокотехнологичными средствами связи, которые трудно идентифицировать, так как они не привязаны к паспортным данным и личности, установить мошенников в этой части достаточно сложно, — замечает Карабанов, — Отсюда и текущие поправки, направленные на то, чтобы сделать выходы в интернет идентифицированными и максимально связать телефонные номера и личность, которой они принадлежат. Это фильтр, который поможет снизить преступность в этом направлении".

Особую популярность криптообман приобрел на сайтах знакомств

Сайты знакомств остаются одной из самых популярных платформ, на которых аферисты ищут своих жертв. Люди там открыты к общению с незнакомцами: сам формат предполагает доверительный контакт с людьми, которых ты видишь впервые. Отсюда сниженная бдительность и более низкий "порог входа" для взаимодействия с жертвой. Обман облегчает и упрощенная система подтверждения пользователей: по сути, можно скачать любые фотографии из интернета, выдать их за свои и получить синюю галочку верифицированного профиля. Как итог — множество фейковых страниц, цель которых поближе познакомиться с человеком, чтобы выманить у него деньги.

Одна из завсегдатаев таких приложений, Мария, рассказала ТАСС свою историю столкновения с подобным обманом. Все началось с того, что она "получила мэтч" (совпадение профилей, после которого пользователи могут начать переписку) с заинтересовавшим ее молодым человеком. "По фоткам это был типичный красавчик, который понравился бы большинству девушек", — делится Мария. Судя по фотографиям, у него был высокий доход: он играл в гольф, посещал фешенебельные рестораны и носил брендовую одежду. При этом парень мечты начал проявлять заинтересованность: активно писал, настаивал на созвонах и предложил сразу перейти в Telegram для дальнейшего знакомства. При этом от встречи он отказывался, так как якобы находился в Польше, где открывал новый филиал своего магазина одежды.

По словам Марии, ее осыпали "немотивированными комплиментами", она чувствовала себя так, будто ее бомбардируют любовью с первых дней знакомства. При этом, когда девушка рассказывала о своей работе, парень всегда спрашивал ее о том, не хочет ли она уволиться и начать "жить на пассивный доход". Спустя неделю такого общения он как бы невзначай упомянул "знакомого брокера", который согласился вложить накопления Марии в ценные бумаги так, чтобы та разбогатела. Большой упор аферист делал на исключительности предложения, якобы он и сам стал таким богатым и успешным только благодаря этому сотрудничеству. "Тут-то я и догадалась, что он мошенник", — вспоминает девушка. Из любопытства девушка продолжила переписку и согласилась на созвон с "брокером", предварительно запросив контракт, по которому они будут вести работу. Оказалось, что в нем была масса юридических неточностей: "Помимо пропущенных запятых и неграмотного языка, у меня вызвало подозрение обещание ежедневного дохода в 20–30%", — рассказывает Мария. Также девушка обратила внимание, что предложение было ограничено по времени: "Если бы я не согласилась пообщаться об этом на следующий день, то со мной бы не стали разговаривать".

На самом созвоне, когда она указала на юридические неточности, "брокер" заверил ее, что контракт составили "на коленке" для ее успокоения, большинство же клиентов работают с ним на доверительной основе, без каких бы то ни было бумаг. "Интересно, что и мой кавалер, и его "трейдер" говорили с сильным украинским акцентом", — замечает девушка. После этого Мария прекратила общение с аферистами.

Бывает ли такое, что мужчин втягивают в сферу криптовалюты? Мужчины также становятся жертвами криптомошенников. Как рассказал в интервью ТАСС дизайнер из Москвы Виктор, однажды он сам чуть не попался на уловку. Весной 2025 года ему в личных сообщениях одной из социальных сетей написал участник, представившийся Игорем, и попросил помощи в оценке рынка труда в области полиграфического дизайна. Его это не смутило, по словам мужчины, к нему нередко обращаются по различным вопросам, читая посты в блоге, "порой просят помощи по работе с графическими программами". Игорь сообщил, что собирается сменить профессию айтишника на более творческую, но опасается, что за дизайнерские заказы поначалу будут платить немного. "Еще тогда меня несколько насторожило, что человек без всякого опыта и, возможно, не предрасположенный к такой работе начал задавать вопросы о деньгах, а не о профессии, в которую хотел погрузиться", — вспоминает собеседник ТАСС. Игорь быстро перешел на "ты", первые пару дней задавал околопрофессиональные вопросы, но быстро принялся обсуждать способы заработка, пока новая профессия не будет приносить желаемого дохода. Причем он всегда писал первым, добиваясь ответов. Спустя время Игорь поделился с Виктором, что ему внезапно написал приятель и рассказал об удивительной схеме, позволяющей получать высокий доход, совершая какие-то действия с криптовалютой. Игорь разыграл передо мной целую сцену: сомневался, не попробовать ли ему заняться этим — а вдруг не получится, вдруг его деньги пропадут или приятель обманет? "На тот момент мне было очевидно, что это какой-то развод, и я не тратил на переписку много времени, кратко отшучиваясь — было интересно, чем это все закончится, — вспоминает Виктор. — Мой новый знакомый все-таки поддался искушению и совершил запутанные транзакции. О чудо! У него все получилось! Игорь решился попробовать еще раз, и ему снова повезло! При этом он заваливал меня какими-то подтверждающими скриншотами, в которых я ничего не понимал. О дизайне речь давно не шла”. После того как Виктор не проявил заинтересованности в новом заработке, Игорь перешел к откровенным насмешкам: "Ты так и будешь копейки считать?", "Пока другие зарабатывают, ты тут сидишь на заднице ровно", "Пойду еще заработаю, а ты продолжай горбатиться на дядю". "В итоге диалог стал меня раздражать, и я заблокировал корреспондента. Через некоторое время исчезла и наша переписка — видимо, "Игорь" ее удалил, — завершает свою историю Виктор. — Я уверен: стоило мне попробовать перевести свои деньги на какой-то непонятный счет, мои средства просто бы перекочевали в карман мошеннику" Показать ещё

Это типичная схема обмана крипто- и других мошенников

Как объясняет в интервью ТАСС доцент кафедры общей и практической психологии МГПУ, кандидат психологических наук Лариса Овчаренко, вне зависимости от схемы, мошеннические сценарии повторяются. "Они всегда используют манипуляции через социальный статус или так называемые манипуляции любовью", — рассказывает Овчаренко.

Доктор психологических наук, доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Дарья Еремина согласна с коллегой: "Как правило, для того, чтобы втереться в доверие, мошенники начинают активно общаться с потенциальной жертвой. Чаще всего это активное внимание, большое количество сообщений в течение дня, комплименты: мошенники прямо создают иллюзию длительного, включенного, наполненного эмоциональной отдачей и внимательного обращения". Второй "красный флаг", который выделяет Еремина, — отсутствие встреч в реальной жизни и длящаяся онлайн-коммуникация: "Постепенно аферист начинает рассказывать о том, что он занимается, скажем, торговлей криптовалютой, как у него это хорошо идет, и хвастаться заработком". И вот ловушка захлопывается и жертва переводит деньги.

Кроме того, по словам Овчаренко, обманщики постоянно делают упор на уникальность статуса жертвы, пытаются заставить ее действовать быстро, поверить, что в противном случае она упустит шанс всей жизни: "Аферисты внушают, что больше никогда и никому бы это не предложили, давят на самооценку "возлюбленной", пока та окончательно не потеряет бдительность".

А что говорят реальные брокеры?

Вложиться в ценные бумаги можно безопасно, если знать, куда идти. Как объясняет в интервью ТАСС экономист и брокер Вячеслав Абрамов, главное — выбирать лицензированного брокера.

"Если выбирать брокера для инвестиций в ценные бумаги на фондовом рынке (акции, облигации, ETF), есть реестр лицензированных брокеров, который можно проверить на сайте ЦБ. Также на сайте Московской биржи есть списки аккредитованных компаний", — рассказывает эксперт. При этом настоящие лицензированные брокеры не работают с клиентами без официального договора — это противоречит законодательству и нормам профессиональной деятельности. В России брокерская деятельность регулируется ЦБ РФ. Без договора операции считаются нелегитимными — это риск для обеих сторон.

Вот признаки честного брокера:

открытая лицензия (проверяйте на сайте ЦБ);

четкий договор с прописанными условиями и регламентами;

доступ к бирже (можно проверить через приложение или терминал);

комиссии указаны открыто (нет скрытых платежей);

поддержка и прозрачность (офисы, горячая линия, отчетность).

Если же говорить о криптовалюте, то важно понимать, что в России она не легализована, хоть операции с ней и не запрещены. Пока не существует четкой законодательной регламентации, лучше и вовсе повременить с подобными вложениями. А вообще лучше не доверять тем, кто с ходу начинает осыпать вас виртуальными комплиментами. Возможно, им нужны вовсе не вы, а ваши деньги.

