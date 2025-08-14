В экспедиционной группе работают поисковики с добровольцами, которые ведут работы на месте последнего боя Второй мировой войны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Экспедиция Русского географического общества (РГО) возобновила работу лагеря на острове Шумшу, который был эвакуирован 30 июля из-за землетрясения и цунами на Камчатке, сообщил ТАСС в интервью первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

"Лагерь поставили заново", - сказал Гуров. По его словам, в экспедиционной группе на Шумшу работают не только водолазы, но и поисковики с добровольцами, которые ведут работы на месте последнего боя Второй мировой войны.

Кроме того, в рамках той же экспедиции РГО совместно с ЭЦ МО "Восточный бастион - Курильская" на острове Парамушир группа из 50 научных добровольцев, представляющих ведущие академические и образовательные учреждения естественно-научного профиля, впервые за 30 лет изучает изменения природного мира острова.