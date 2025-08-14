В ближайшие недели Белгородская область получит еще 20 УАЗов "Патриот", отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Приграничные муниципалитеты Белгородской области и спецподразделения региона получили с начала СВО 309 автомобилей, включая порядка 150 бронированных, на общую сумму 505 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.

"С начала СВО 309 автомобилей переданы муниципальным образованиям и спецподразделениям. В течение ближайшей недели Белгородская область получит еще 20 УАЗов "Патриот"- их передадим "Орлану", "БАРСу" и самообороне. Потому что видим результаты этой работы - все, кто находился в бронеавтомобилях, получили ранения, но не погибли", - подчеркнул Гладков.

По словам главы региона, в числе переданной техники - внедорожники УАЗ "Патриот", микроавтобусы повышенной проходимости, грузовые автомобили "Урал", машины скорой помощи и пикапы. Финансирование осуществлялось за счет бюджетных муниципальных и внебюджетных средств.

Кроме того, муниципальным образованиям области за счет Росрезерва и помощи федеральных ведомств были выделены 319 единиц коммунальной техники.