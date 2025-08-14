В детском центре в Крыму также проходят культурные мероприятия с участием делегаций из Германии, Франции, Италии, Испании и других государств

ГААГА, 14 августа. /ТАСС/. Дети из Нидерландов этим летом приняли участие в международных сменах российского детского центра "Артек" в Крыму, несмотря на рекомендации МИД королевства воздерживаться от поездок на полуостров. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad.

По ее информации, в видеороликах, снятых на территории лагеря и размещенных в его соцсетях, можно было увидеть группу детей в традиционных голландских костюмах, исполнявших танцы в деревянных башмаках. В "Артеке" также проходят культурные мероприятия с участием делегаций из Германии, Франции, Италии, Испании и других государств.

Газета отмечает, что в 2024 году в "Артеке" побывали не менее девяти юных жителей Нидерландов. В частности, пятеро из них, приехавшие из Роттердама, подарили музею лагеря голландскую вазу для тюльпанов. Другой участник из провинции Северная Голландия представлял страну на конкурсе чтецов "Живая классика", в том числе в финальной части соревнования, которая проводилась в Москве.

Как отмечает издание, родители некоторых детей, посещавших "Артек", являются выходцами из России. В своих беседах с журналистами они подчеркивали, что воспринимают поездку в лагерь как возможность для детей пообщаться со сверстниками, познакомиться с русской культурой и провести каникулы на берегу моря.

Об "Артеке"

Детский центр "Артек", основанный в 1925 году как главный пионерский лагерь Советского Союза, 16 июня 2025 года отметил 100-летний юбилей. Торжественные мероприятия по случаю знаменательной даты прошли как в России, так и за рубежом.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году "Артек", состоящий из девяти лагерей, перешел в федеральную собственность. За последние десять лет (с 2014 года) "Артек" посетили 10,8 тыс. детей из 105 стран мира. Центр продолжает оставаться популярной площадкой международного детского отдыха и культурного обмена.

Изначально созданный как оздоровительный лагерь для детей, сегодня "Артек" сохраняет свои традиции, одновременно развивая современные образовательные программы и международное сотрудничество в сфере детского отдыха.