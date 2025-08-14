Первый рейс из Петербурга приземлился в аэропорту Сухума

Аэропорт заработал в мае после 32-летнего перерыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Петербург возобновил прямое авиасообщение со столицей Абхазии, первый рейс из Петербурга приземлился в международном аэропорту Сухума. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

"Сегодня, 14 августа, в международном аэропорту Сухума имени В. Г. Ардзинбы встретили первый рейс из Санкт-Петербурга, выполненный авиакомпанией "iFly", - отмечается в сообщении.

Аэропорт в Сухуме заработал после 32-летнего перерыва в мае 2025 года. Реконструкция аэропорта стала совместным проектом России и Абхазии. На площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году между двумя странами состоялось подписание соглашения о восстановлении Международного аэропорта Сухума в рамках реализации поручения президента РФ о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Абхазией.

"Это важное событие для жителей Петербурга и Абхазии. Мы долго к нему стремились, вместе его добивались. Сегодня можем ответственно заявить, что выполнили поручение Президента России о восстановлении прямого авиасообщения с Сухумом", - приводятся слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Первый прибывший из Петербурга в столицу Абхазии рейс встречали представители правительства страны во главе с исполняющим обязанности заместителя министра энергетики и транспорта Республики Давидом Габелия.

Полеты между городами будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Рейс из Сухума будет отправляться в 09:15 (прибытие в Петербург в 13:30), рейс из Петербурга будет вылетать в 15:00 (прибытие в Сухум в 19:15).