МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России запустило специальный чат-бот в национальном мессенджере, где российские педагоги смогут направить свои вопросы и предложения министру Сергею Кравцову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Открытый диалог с педагогами - основа развития образования. Через чат-бот в Max мы хотим услышать ваши вопросы, идеи и предложения. Лучшие решения рождаются в сотрудничестве, и ваше мнение станет частью будущего российского образования", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

В пресс-службе также отметили, что чат-бот "Предложения министру просвещения РФ" запущен в образовательном пространстве "Сферум" в Max. Все вопросы, направленные через него, будут рассматриваться в обязательном порядке. Количество вопросов и предложений от одного педагога не ограничено.

По информации ведомства, все поступившие инициативы будут аккумулированы, структурированы по тематикам. Их обсуждение запланировано в рамках специальной сессии с участием Министра просвещения на Форуме классных руководителей, который пройдет с 1 по 3 октября 2025 года в Москве.