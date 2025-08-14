В Ульяновской области закрытый из-за вспышки норовируса лагерь возобновил работу

В учреждении провели необходимые противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Работа оздоровительного лагеря "Смарт" в Чердаклинском районе Ульяновской области возобновлена после вспышки норовируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения и воспитания региона.

"Лагерь возобновил свою работу. На данный момент в нем проходит очередная смена, до конца августа будет организована еще одна", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе также добавили, что в учреждении проведены необходимые противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. "Все выявленные нарушения устранены", - уточнили в министерстве.

Работа лагеря в связи со вспышкой инфекции была приостановлена с 23 июля по решению санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ульяновской области. По последним данным управления Роспотребнадзора по региону, зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев норовирусной инфекции среди отдыхавших детей. Все несовершеннолетние проходили лечение амбулаторно. Руководству лагеря было поручено проведение противоэпидемических мероприятий.