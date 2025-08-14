За время заезда участники смогли пообщаться с выдающимися деятелями культуры, медиа и духовенства

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Учащиеся российских семинарий разработали 15 просветительских проектов во время первого заезда форума "Истоки" в севастопольском музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"С 7 по 13 августа в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" прошел первый заезд форума ["Истоки"], получивший название "Открытие". Он собрал 160 студентов из 30 духовных учебных заведений РПЦ - от Москвы и Санкт-Петербурга до Крыма, Казани и Владивостока. <…> Итогом работы стала разработка 15 проектов, объединенных в три направления: культурные инициативы, медиапроекты и просветительские форматы", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что за время заезда участники смогли пообщаться с выдающимися деятелями культуры, медиа и духовенства: председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым) и другими.

"Семинаристы обсудили вызовы времени, узнали, как работать с молодежной аудиторией, освоили медиаинструменты и проектные подходы, чтобы возвращать в общество ценности веры, культуры и любви к Отечеству. <…> Одним из ключевых событий программы стала поездка в [Международный детский центр] "Артек", где семинаристы познакомились с технологиями проектирования смен, подготовки вожатых и педагогическими методиками", - добавил Развожаев.