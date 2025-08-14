Проверка выявила несколько недостатков

СЫКТЫВКАР, 14 августа. /ТАСС/. Беспилотная опасность на территории Ухты в Республике Коми была объявлена в рамках учебной тревоги, которая выявила несколько недостатков. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале.

"Учебная тревога - в Ухте проводилась диагностика работы системы оповещения. В связи с полетами БПЛА над территорией Республики Коми ранее давал поручение провести проверку состояния укрытий, систем оповещения и связи в муниципалитетах. Проверка уже выявила ряд недостатков. Будем устранять", - написал он.

С 10 августа Республика Коми несколько раз подвергалась атакам беспилотников. В Ухтинском районе республики были введены процедуры обеспечения безопасности. В аэропорту Ухты ограничивали прием и выпуск воздушных судов, работники предприятий в зоне полета БПЛА были эвакуированы. Никто не пострадал.